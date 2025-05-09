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İran ve ABD'nin Dördüncü Tur Nükleer Görüşmeleri 11 Mayıs'ta Umman'da

İran ve ABD'nin Dördüncü Tur Nükleer Görüşmeleri 11 Mayıs'ta Umman'da
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasındaki dördüncü tur nükleer görüşmelerinin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağını duyurdu. Müzakerelere ilişkin detaylar ve süreç hakkında bilgi verdi.

İran ile ABD arasındaki dördüncü tur nükleer görüşmelerin 11 Mayıs'ta Umman'da yapılacağı doğrulandı.

Yerel basına açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, geçen hafta ertelenen İran-ABD arasındaki nükleer görüşmelerin tarihinin belirlendiğini duyurdu.

Görüşmelerin yeri ve zamanını ev sahibi Umman'ın belirlediğini aktaran Erakçi, "Şimdilik görüşmelerin 11 Mayıs Pazar günü yapılması planlanıyor. Müzakerelerin başlama saati konusunda Umman tarafından koordinasyon bekliyoruz." dedi.

Erakçi, görüşmelerin gidişatına ilişkin ise "Müzakereler ilerliyor ve doğal olarak ne kadar çok ilerleme kaydedersek, o kadar çok istişareye ve incelemeye ihtiyaç duyacağız. Ayrıca komitelerin gündeme getirilen konuları gözden geçirebilmesi için daha fazla zamana ihtiyaç var ancak önemli olan yavaş yavaş detaylara ineceğimiz bir yolda ilerliyor olmamız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek Riyad'daki temaslarının ardından Katar'a geçecek.

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu mart ayında İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından önce Umman'da 12 Nisan'da daha sonra birer hafta arayla Roma ve tekrar Umman'da dolaylı görüşmeler yapmıştı. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini bildirmişti.

Dördüncü tur müzakerelerin 3 Mayıs'ta Roma'da yapılacağı açıklanmıştı ancak görüşmelere aracılık yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, müzakerenin "lojistik nedenlerden" dolayı ertelendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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