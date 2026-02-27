Umman Dışişleri Bakanı: Cenevre'deki İran-Abd Nükleer Müzakerelerinde Önemli İlerleme Kaydedildi

CENEVRE, 27 Şubat (Xinhua) -- Umman Dışişleri Bakanı Umman Dışişleri Bakanı Bakanı Bedir el-Busaidi, İran ve ABD heyetlerinin Cenevre'de İran'ın nükleer programı hakkında yürüttüğü "görüşmelerde önemli ilerleme" kaydedildiğini söyledi.

Busaidi perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İlgili başkentlerde gerçekleştirilecek istişarelerin ardından görüşmelere kısa sürede yeniden başlanacaktır. Teknik düzeydeki görüşmeler ise önümüzdeki hafta Viyana'da yapılacak" ifadelerini kullandı.

İran ve ABD arasında Umman'ın arabuluculuğunda gerçekleştirilen dolaylı nükleer program görüşmelerinin üçüncü turu perşembe sabahı başladı.

İran heyetine İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner müzakerelerde Washington'ı temsil etti.

Erakçi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, görüşmelerde "son derece iyi ilerleme kaydedildiğini ve hem nükleer program hem de yaptırımlar alanında yapılacak olası bir anlaşmanın unsurlarının ciddi şekilde ele alındığını" söyledi. Erakçi, iki tarafın bir hafta içinde yeniden görüşebileceğini ifade etti.

Busaidi daha önce yaptığı açıklamada her iki heyetin görüşmelerde "yeni ve yaratıcı fikir ve çözümlere eşi görülmemiş şekilde açık olduğunu" belirterek, yürütülen çabaların yoğun ve yapıcı şekilde devam ettiğini vurguladı.

