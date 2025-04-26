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İran ve ABD Arasındaki Görüşmelerin Üçüncü Turuna Başlandı

İran ve ABD Arasındaki Görüşmelerin Üçüncü Turuna Başlandı
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İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta üçüncü tur görüşmeler başladı. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderliğindeki heyetler, teknik müzakereler ve diplomatik görüşmeler gerçekleştirecek.

İran ile ABD arasındaki görüşmelerin üçüncü turu Umman'ın başkenti Maskat'ta başladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran ile ABD arasında Umman aracılığındaki müzakerelerde önceki iki turda olduğu gibi İran heyetine Dışişleri Abbas Erakçi, Amerikan heyetine ise ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık ediyor.

Umman'da iki ülke arasında hem uzmanlar düzeyinde teknik müzakereler hem üst düzey diplomatik görüşmeler gerçekleştirilecek.

?İran ile ABD arasındaki müzakere süreci

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan ve tehditler de içeren bir mektubu martta İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vermişti.

Tahran ile Washington, mektup trafiğinin ardından Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yapmıştı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden Umman'ın aracılığında bir araya gelmişti. Hem İran hem ABD, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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