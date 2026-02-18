Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, UAEA Başkanı Grossi ile Cenevre'deki görüşmelerin son durumunu ele aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Cenevre'de İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Erakçi, ilerideki görüşmeler için tutarlı bir çerçeve geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Cenevre'de İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin son durumunu değerlendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ile UAEA Başkanı Grossi, telefonda görüştü.

Görüşmede, Erakçi ve Grossi, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinde kaydedilen son gelişmeler ve bir sonraki turdaki müzakere çerçevesinin hazırlanmasına yönelik mekanizmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Grossi'nin Cenevre görüşmelerine katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erakçi, İran'ın gelecekteki görüşmeleri ilerletmek için başlangıç ??niteliğinde ve tutarlı bir çerçeve geliştirmeye odaklandığını vurguladı.

UAEA Başkanı Grossi de İran-ABD arasında Cenevre'de yapılan görüşmenin sonuçlarını "olumlu" olarak nitelendirerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, müzakere çerçevesinin oluşturulmasında destek ve işbirliği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA " / " + Ahmet Dursun -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Dursun Özbek kesenin ağzını açtı! Tarihi galibiyete tarihi prim

Juventus'u sahadan silen takıma bir müjde daha
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
3 günde 10 bin prezervatif tüketilen organizasyonda beklenen oldu

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı