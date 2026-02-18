İran Dışişleri Bakanı Erakçi, UAEA Başkanı Grossi ile Cenevre'deki görüşmelerin son durumunu ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Cenevre'de İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı görüşmelerin son durumunu değerlendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi ile UAEA Başkanı Grossi, telefonda görüştü.

Görüşmede, Erakçi ve Grossi, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinde kaydedilen son gelişmeler ve bir sonraki turdaki müzakere çerçevesinin hazırlanmasına yönelik mekanizmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Grossi'nin Cenevre görüşmelerine katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erakçi, İran'ın gelecekteki görüşmeleri ilerletmek için başlangıç ??niteliğinde ve tutarlı bir çerçeve geliştirmeye odaklandığını vurguladı.

UAEA Başkanı Grossi de İran-ABD arasında Cenevre'de yapılan görüşmenin sonuçlarını "olumlu" olarak nitelendirerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın, müzakere çerçevesinin oluşturulmasında destek ve işbirliği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.