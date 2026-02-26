Haberler

İran'ın Dini Lideri Hamaney'in Danışmanı Şemhani: "Konu, Nükleer Silah Üretimiyse ABD ile Anlaşma Mümkün"

İran Dini Lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, İran'ın nükleer silah üretmemesi durumunda ABD ile hızlı bir anlaşma yapılabileceğini açıkladı. Müzakereler Umman'ın arabuluculuğunda Cenevre'de devam ediyor.

(ANKARA) - İran Dini Lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani, İran ile ABD arasında yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, temel meselenin İran'ın nükleer silah üretmemesi olması halinde hızlı bir anlaşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Şemhani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer müzakerelerin temel meselesi İran tarafından nükleer silah yapılmaması ise, bu konu (Ali Hamaney) Lider'in fetvası ve İran'ın savunma doktriniyle uyumludur ve derhal bir anlaşmaya varılması mümkündür. (Dışişleri Bakanı) Dr. Arakçi, bu tür bir anlaşma için yeterli yetki ve desteğe sahiptir" ifadelerini kullandı.

Açıklama, İran ile ABD arasında Umman'ın arabuluculuğunda Cenevre'de sürdürülen dolaylı üçüncü tur temaslar devam ederken geldi. Taraflar, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması başlıklarında ilerleme arayışını sürdürüyor. ABD geçen haziran ayında İran'ın nükleer tesislerine yönelik "Night Hammer" ismini verdiği bir operayon yürütmüş ve Tahran'ın nükleer programının tamamen yok edildiğini ileri sürmüştü.

