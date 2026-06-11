İran Dışişleri Bakanı ile AB Yüksek Temsilcisi, bölgedeki son gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ile Kallas telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD'nin İran'daki bazı noktalara yönelik saldırılarının ardından bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

Erakçi, görüşmede ABD'nin saldırılarını kınayarak söz konusu eylemlerin uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini belirtti.

Saldırıların mevcut ateşkes durumunu etkisiz hale getirdiğini ifade eden Erakçi, bunun doğuracağı sonuçların sorumluluğunun ABD'ye ait olduğunu söyledi.

Erakçi, uluslararası toplumun pasif kalmasının bölgesel ve küresel güvenlik risklerini artıracağı uyarısında bulundu.