İran Medyası: İran'ın Yeni Dini Lideri Seçildi Ancak Güvenlik Gerekçesiyle İsmi Henüz Açıklanmayacak

(ANKARA) - İran medyası, İran Uzmanlar Meclisi'nin ABD ve İsrail saldırılarında öldürülen Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in halefini seçtiğini, seçim sonuçlarının "güvenlik gerekçesiyle" henüz kamuoyuna duyurulmayacağını bildirdi.

İran medyasında yer alan haberlere göre, İran'ın yeni dini liderini seçmekle görevli organ İran Uzmanlar Meclisi, Hamaney'in halefinin kim olacağına ilişkin gerçekleştirdikleri seçimde, ismi belirledi ancak seçilen kişinin kim olduğu, "güvenlik endişeleri" nedeniyle duyurulmayacak.

İran medyasına konuşan İran Uzmanlar Meclisi üyesi ve Huzistan eyaletini temsil eden Mohsen Heydari, "Uzmanlar Meclisi'nin çoğunluğu tarafından onaylanan en uygun aday belirlendi" dedi.

İsrail Ordusu ise halefin kim olursa olsun "hedefleri" haline geleceğini belirtmişti.

