Haberler

İran, Uss?Abraham Lincoln Uçak Gemisini Vurduğunu İleri Sürdü; ABD İse Bu İddiayı Reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran medyasına göre, USS Abraham Lincoln uçak gemisi Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları tarafından balistik füzelerle saldırıya uğradı. ABD ise bu iddiaları yalanlayarak geminin görevine devam ettiğini açıkladı.

(ANKARA) - İran medyasına konuşan yetkililer, ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisinin Hürmüz Boğazı civarında, İran Devrim Muhafızları tarafından balistik füzeler veya insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve geminin vurulduğunu ileri sürdü. ABD ise bu iddiaları reddetti.

İran devlet medyasınaa konuşan yetkililer, USS Abraham Lincoln (CVN-72) uçak gemisinin Hürmüz Boğazı civarında, İran Devrim Muhafızları tarafından balistik füzeler veya insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve geminin vurulduğunu öne sürdü. İran, açıklamalarında, geminin bulunduğu yerden uzaklaştığı ve bin kilometreden fazla mesafeye çekildiği iddia edildi.

Ancak ABD tarafı, bu iddiaları reddetti. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), "Gemiye yönelik herhangi bir saldırının söz konusu olmadığını, füzelerin gemiye yaklaşmadığını ve USS?Abraham?Lincoln'ün bölgedeki görevine devam ettiğini" açıkladı.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı ilk kez açıkça uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Bodrum FK-Iğdır FK maçında ırkçılık skandalı! Stattan apar topar çıkartıldı

Futbolcuların isteğiyle o taraftara bakın ne yaptılar
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor