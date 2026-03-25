İran ilk kez nokta atışı hedef verdi: Menzilimize girdiği an vuracağız

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisinin sürekli gözetim altında olduğunu ve İran'ın füze menziline girmesi halinde hedef alacaklarını ifade etti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral İrani, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

İranlı general açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Düşman Abraham Lincoln filosunun performansı ve hareketleri sürekli olarak izlenmektedir ve düşman filosu füze sistemlerinin menziline girer girmez İran donanması tarafından ezici saldırıların hedefi olacaktır."

İRAN SALDIRDIKLARINI AÇIKLAMIŞTI

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin hedef alındığını ve saldırıdan sonra operasyonel menzilden kaçtığını öne sürmüştü.

ABD ordusu ise uçak gemisinin saldırıya uğradığına dair İran'dan gelen açıklamaların doğru olmadığını iddia etmişti. 

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
