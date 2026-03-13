İran Devrim Muhafızları ABD'ye ait uçak gemisinin saldırılarda ağır hasar gördüğünü iddia etti

İran İslam Devrim Muhafızları, ABD donanmasına ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alınmasının ardından ağır hasar gördüğünü iddia etti.

İran Devrim Muhafızları, saldırıya dair açıklama yaptı.

Saldırının nerede gerçekleştiğine dair bilgi verilmeyen açıklamada, ABD'ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı ve gemide ağır hasar oluştuğu öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca saldırının ardından uçak gemisinin bulunduğu bölgeyi terk ettiği iddiasına yer verildi.

ABD'den ise henüz söz konusu iddia hakkında açıklama yapılmadı.