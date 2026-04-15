İran: Uranyum Zenginleştirmeye Devam Etme Hakkımız Tartışılamaz

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Tahran'ın uranyum zenginleştirme hakkının "tartışılamaz", bu zenginleştirmenin seviyesinin ise "müzakereye açık" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tahran'ın sivil nükleer enerji elde etme hakkının "baskı ya da savaş yoluyla elinden alınamayacağını" söyledi. Bekayi ayrıca, "Uranyum zenginleştirmenin seviyesi ve türü konusunun her zaman müzakereye açık olduğunu söyledik ve İran'ın, ihtiyaçlarına uygun şekilde zenginleştirmeye devam etme hakkına sahip olduğunu vurguladık" diyerek bu hakkın "tartışılamaz" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Bekayi, hafta sonu yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD ile Pakistan aracılığıyla iletişimin sürdüğünü açıkladı. "Pazar günü İran heyetinin Tahran'a dönmesinden bu yana Pakistan üzerinden birçok mesaj alışverişi yapıldı" diyen Bekayi, İslamabad'da yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde bugün, Pakistan'dan bir heyeti ağırlamalarının "çok muhtemel" olduğunu da bildirdi.

