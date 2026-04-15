İran: Uranyum Zenginleştirmeye Devam Etme Hakkımız Tartışılamaz

İran Dışişleri Bakanlığı, uranyum zenginleştirme hakkının tartışılamaz olduğunu belirterek, zenginleştirme seviyesinin müzakereye açık olduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD ile sürdürülen iletişim hakkında bilgi verildi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Tahran'ın uranyum zenginleştirme hakkının "tartışılamaz", bu zenginleştirmenin seviyesinin ise "müzakereye açık" olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Tahran'ın sivil nükleer enerji elde etme hakkının "baskı ya da savaş yoluyla elinden alınamayacağını" söyledi. Bekayi ayrıca, "Uranyum zenginleştirmenin seviyesi ve türü konusunun her zaman müzakereye açık olduğunu söyledik ve İran'ın, ihtiyaçlarına uygun şekilde zenginleştirmeye devam etme hakkına sahip olduğunu vurguladık" diyerek bu hakkın "tartışılamaz" olduğunu ifade etti.

Öte yandan Bekayi, hafta sonu yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ABD ile Pakistan aracılığıyla iletişimin sürdüğünü açıkladı. "Pazar günü İran heyetinin Tahran'a dönmesinden bu yana Pakistan üzerinden birçok mesaj alışverişi yapıldı" diyen Bekayi, İslamabad'da yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde bugün, Pakistan'dan bir heyeti ağırlamalarının "çok muhtemel" olduğunu da bildirdi.

Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı

Çocuk yaştaki saldırgan 5 silah ve 7 şarjörle baskına gelmiş
Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması

40 milyona dahi satılsa G.Saray bu paranın hepsine sahip olamayacak
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı
Onur Akay, başıboş pitbull köpeğinin saldırısında yaralandı

Ünlü ismi, başıboş pitbull bu hale getirdi