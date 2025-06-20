İran, UNESCO'dan Kültürel Mirasın Korunmasını Talep Etti

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İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkesindeki kültürel ve doğal mirasın tehlikede olduğunu belirterek UNESCO'dan acil koruma talebinde bulundu.

İran Kültürel Miras Bakanı Seyyid Rıza Salihi Emiri, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkedeki kültürel ve doğal mirasın tehdit altında olduğunu belirterek Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünden (UNESCO) acil koruma talebinde bulundu.

İran resmi ajansı IRNA, Salihi Emiri tarafından UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'e gönderilen mektubu yayımladı.

İran'daki çok sayıda tarihi eser ve dünya mirasının doğrudan tehdit altında olduğuna dikkati çeken Bakan Salihi Emiri, "UNESCO'dan resmi açıklama yapılmasını, İsrail'e uyarıda bulunulmasını ve miras alanlarının korunmasına yönelik uluslararası adımlar atılmasını" istedi.

İranlı Bakan, gecikmenin kültürel miras açısından telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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