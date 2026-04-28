İran: Ülkemizin Petrolünü Taşıyan Gemilere El Koyan ABD'yi Kınıyoruz

İran: Ülkemizin Petrolünü Taşıyan Gemilere El Koyan ABD'yi Kınıyoruz
TAHRAN, 28 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin açık denizlerde İran petrolü taşıyan gemilere el koymasını güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

TAHRAN, 28 Nisan (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin açık denizlerde İran petrolü taşıyan gemilere el koymasını güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

Bekayi pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu, açık denizlerde korsanlık ve silahlı soygunun meşrulaştırılmasından başka bir şey değildir. Korsanlar geri dönmüştür ve bu korsanlar artık hükümetlerin emriyle hareket etmektedir. Gemilerinde resmi bayraklar asılı. 'Kolluk' kisvesi altında yağmalama yapıyorlar" dedi.

"Bu küstah ve kanunsuz eylemin, uluslararası hukukun ve uluslararası serbest ticaretin temeline darbe vurduğunu ve deniz güvenliğinin temel ilkelerini tehdit ettiğini" kaydeden Bekayi, ABD'ye bunun hesabının tam anlamıyla sorulması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin, Hint Okyanusu'nda her biri yaklaşık 1,9 milyon varil İran petrolü taşıyan iki tankere el koyduğunu ifade etti. Pirro söz konusu eylemin, ABD'li yetkililerin çıkardığı el koyma emirlerine dayanarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Pirro, "Yaptırım uygulanan aktörlerden ve terörü destekleyenlerden hesap sormak ve yasadışı denizcilik faaliyetlerinden kazanç elde etmelerini engellemek üzere her türlü yasal yetkiyi kullanarak bu vakaları kararlılıkla soruşturmaya, takip etmeye ve kovuşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua
