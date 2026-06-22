Haberler

İran: UAEA ile olan ilişkiler, denetim anlaşmaları kapsamındaki taahhütler doğrultusunda devam edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile denetim anlaşmaları kapsamındaki taahhütler çerçevesinde ilişkilerine devam edeceğini, ancak bazı tesislerdeki denetimlerin müzakerelere bağlı olduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile olan ilişkilere, denetim anlaşmaları kapsamındaki taahhütler doğrultusunda devam edeceğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Bekayi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, İran tarafının UAEA müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığına ve UAEA'nın İran'da denetimlere başlayacağı yönündeki açıklamalarına cevap verdi.

İranlı yetkili, ülkesinin, UAEA ile olan ilişkilerin denetim anlaşmaları kapsamındaki taahhütler ile İran Meclisi ve İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Bekayi daha önce yaptığı açıklamada, Buşehr Nükleer Santrali gibi daha önce denetimlerin sürdüğü tesislerde UAEA denetimlerinin devam edeceğini, ancak ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle UAEA'nın erişiminin kesildiği diğer tesislerdeki denetimlerin ise müzakerelerin seyrine ve sonuçlarına bağlı olacağını söylemişti.???????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu

Bulduğu parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olumlu yanıt

Acun Ilıcalı'ya ''Tamam'' dedi!
Önce penaltı kaçırdı, sonra golünü attı! Lionel Messi rekorun tek sahibi

Tüm dünya onu konuşuyor! Önce penaltıyı kaçırdı, sonra...
Sivasspor'a yine talip çıkmadı

Avrupa'da fırtına estiriyorlardı! Şimdi başkan adayı bile bulamıyorlar
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Sistem sil baştan değişiyor

12. Yargı Paketi Meclis'te! Sistem sil baştan değişiyor
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü