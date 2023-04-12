İran Turizm Bakanlığı, Çinli Turistlere Karşılama Töreni Düzenledi

TAHRAN, 12 Nisan (Xinhua) -- İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı, ülkeyi ziyaret eden Çinli turistler için Salı günü başkent Tahran'da karşılama töreni düzenledi.

TAHRAN, 12 Nisan (Xinhua) -- İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı, ülkeyi ziyaret eden Çinli turistler için Salı günü başkent Tahran'da karşılama töreni düzenledi.

Saadabad Kültür ve Tarih Kompleksi'nde düzenlenen törene, Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua ve İran Kültür Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Asghar Shalbafian katıldı.

Chang, törende yaptığı konuşmada, Çin ve İran'ın köklü ilişkilere sahip iki dost ülke olduğunu ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın son yıllarda istikrarlı şekilde geliştiğini söyledi.

İran'ın zengin turizm kaynaklarına sahip kadim bir medeniyet olduğuna değinen Chang, iki ülkenin kültürel ve halklar arası alışverişi daha da geliştirmesine yönelik umudunu dile getirdi.

Shalbafian da Çinli turistlerin ülkesinde bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, İran'da kaldıkları süre boyunca eşsiz tarihi turistik yerleri, zengin müzeleri ve heyecan verici doğal güzellikleri deneyimleyebilecekleri konusunda güvence verdi.

Bakan yardımcısı ayrıca, turistlerin İran'ın en önemli özelliği olan halkın konukseverliğini görme olanağına sahip olacaklarını belirtti.

Shalbafian, Çinli turistleri İran halkı ile konuşmaya ve İran hakkında çekici ve ayırt edici buldukları ne varsa dostları, akrabaları ve tanıdıklarıyla paylaşmaya çağırdı.