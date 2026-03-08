Haberler

İran Devrim Muhafızları Ordusu: Tel Aviv ve Birüssebi kentleri ile Ürdün'deki ABD üssünü vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tel Aviv ve Birüssebi'deki askeri hedefler ile Ürdün'deki ABD hava üssünü füzelerle vurduğunu açıkladı. Operasyon kapsamında 'Habir' füzeleri kullanıldı ve saldırıların devam edeceği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tel Aviv ve Birüssebi (Beerşeva) kentleri ile Ürdün'de ABD güçlerinin konuşlu olduğu hava üssünü yeni nesil füzelerle vurduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gerçek Vaat 4 Operasyonunun 28. dalgasında ABD güçlerinin konuşlandığı Ürdün'deki El-Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'nün füzelerle birkaç kez hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İşgal altındaki topraklarda bulunan Tel Aviv ve Birüssebi'deki askeri hedefler, süper ağır savaş başlığına sahip 'Habir' füzeleriyle vuruldu."

ABD'nin ve Siyonist rejimin saldırgan ve suçlu ordularının vahşetinin ardından İran Silahlı Kuvvetlerinin düşmana yönelik saldırılarının hacmi ve derinliği önümüzdeki saatlerde ve günlerde artacak ve kazanımları asil İran milletine ulaşacaktır."

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
