İran: Suudi Arabistan'daki Diplomatik Misyonlarımızın Yeniden Açılmasında Son Aşamaya Geldik

TAHRAN, 8 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Suudi Arabistan'daki İran diplomatik misyonlarının yeniden açılması sürecinde son aşamaya gelindiğini söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Pazartesi günü başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, İran'ın Suudi Arabistan'daki diplomatik misyonlarının faaliyetlerine yeniden başlaması için yapılan hazırlıklarda ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Sözcü, Riyad ve Cidde'deki diplomatik misyon ofislerinin tadilatta olduğunu ve hazırlıkların şu anda "son aşamada" olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ve İran, diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve iki ay içinde büyükelçiliklerin ve diplomatik misyonların yeniden açılması konusunda Mart ayında anlaşmaya varmıştı.

İki ülke 6 Nisan'da diplomatik ilişkilerin derhal yürürlüğe girecek şekilde yeniden başladığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş, bunun üzerine Suudi Arabistan 2016 yılının başlarında İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.