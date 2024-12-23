İran: Suriye'de Yeni Yönetimle Bağlantımız Yok

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından " Tahran'ın Suriye'de yönetime gelen gruplarla doğrudan bir bağlantı kurmadığını" söyledi. Bekayi, Suriye'de iktidara gelen grupların Türkiye üzerinden İran'a bir mesaj gönderip göndermediğine ilişkin olarak da İran'ın "Çeşitli konuları görüşmek için çok taraflı toplantıları kullandığını ve Suriye konusunun İran ile Türkiye arasındaki görüşmelerin gündeminde olduğunu" belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından "Tahran'ın Suriye'de yönetime gelen gruplarla doğrudan bir bağlantı kurmadığını" söyledi. Haftalık basın toplantısında konuşan Bekayi, İran'ın Esad yönetiminin devrilmesinden önce uzun süredir Suriye'deki muhalif gruplarla temas halinde olduğunu söyledi. Bekayi'nin açıklamasına göre İran bu gruplara "Suriye'deki varlığının IŞİD'in ilerlemesini ve terörizmin bölge ülkelerine yayılmasını engellemek amacı taşıdığını" ifade etti.

Suriye'de iktidara gelen grupların Türkiye üzerinden İran'a bir mesaj gönderip göndermediğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bekayi, İran'ın "Çeşitli konuları görüşmek için çok taraflı toplantıları kullandığını ve Suriye konusunun İran ile Türkiye arasındaki görüşmelerin gündeminde olduğunu" belirtti.

Dışişieri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın Suriye'deki tutumunun, "Suriye'nin egemenliği ve bütünlüğünün korunması ve Suriye halkının yabancı müdahaleler olmadan kendi kaderini belirlemesine yardımcı olmak amaçlarıyla şekillendiğini" söyledi.