İran, İsrail'e "Sert Karşılık Vermek İçin Hazırlık Yapıyor" İddiası

(ANKARA) - İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, İran'ın "Siyonist rejime karşı misilleme ve sert bir karşılık vermeye hazırlandığını" duyurdu.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tesnim'de yer alan haberde, İran'ın İsrail'e yönelik kapsamlı bir yanıt için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Haberde, İran'ın "siyonist rejime karşı misilleme ve sert bir karşılık vermeye hazırlandığı" ifadesine yer verilirken, karşılığın niteliği ve zamanlamasına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA