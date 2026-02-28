Haberler

İran, İsrail'e "Sert Karşılık Vermek İçin Hazırlık Yapıyor" İddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, ülkenin İsrail'e yönelik saldırılara karşı sert bir yanıt verme hazırlığında olduğunu duyurdu. Detaylar ise belirsizliğini koruyor.

(ANKARA) - İran merkezli Tesnim Haber Ajansı, İran'ın "Siyonist rejime karşı misilleme ve sert bir karşılık vermeye hazırlandığını" duyurdu.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tesnim'de yer alan haberde, İran'ın İsrail'e yönelik kapsamlı bir yanıt için hazırlık yaptığı iddia edildi.

Haberde, İran'ın "siyonist rejime karşı misilleme ve sert bir karşılık vermeye hazırlandığı" ifadesine yer verilirken, karşılığın niteliği ve zamanlamasına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti
Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe'den kovulmuştu! İlk maçında yaptıkları olay oldu