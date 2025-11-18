Haberler

İran Sınırında 81 Bin Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin İran sınırında yaptığı arama tarama faaliyetinde 3 çuval içinde toplam 81 bin 133 gram uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucu, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerinin İran sınırında yaptığı arama tarama faaliyeti sonucunda 3 çuval içinde toplam 81 bin 133 gram uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Ele geçirilen uyuşturucu, Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

MSB, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 3 adet çuval içerisinde toplam 81 bin 133 gram uyuşturucu maddenin tespit edildiğini ve ele geçirilen uyuşturucu maddenin Şemdilli İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildiğini" bildirdi.

MSB'nin paylaşımı şu şekilde:

"Hudut birliklerimiz, vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 3 adet çuval içerisinde toplam 81 bin 133 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Şemdilli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Kaynak: ANKA / Güncel
