Kuveyt, İran saldırıları sonrası gönüllü personel alımı yapacak

Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran saldırıları sonrası astsubay ve alt rütbelerde görevlendirilmek üzere gönüllü personel alımı yapılacağını açıkladı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, lisans, ön lisans ve lise mezunlarının yanı sıra 11. sınıf ve daha alt eğitim düzeylerindeki Kuveyt vatandaşlarının ilana başvurabileceği belirtildi.

İlanda, adayların eğitim durumlarına göre Kuveyt ordusundaki farklı rütbelerde görevlendirileceği kaydedildi.

Subay olmayan rütbeli personel için eğitim süresinin 4 ay, er statüsündeki personel için ise 3 ay olacağı aktarıldı.

Başvuruların 28 Temmuz-18 Ağustos 2026 tarihlerinde Kuveyt Savunma Bakanlığının gönüllü personel alımına tahsis edilen "vc.kuwaitarmy.gov.kw" internet sitesi üzerinden çevrim içi yapılacağı belirtildi.

Adaylardan gerekli belgeleri elektronik ortamda sisteme yüklemeleri, belgelerin geçerli olmasına dikkat etmeleri ve mülakat sırasında asıllarını yanlarında bulundurmaları istendi.

ABD yaklaşık 2 haftadır İran'a saldırılar düzenliyor.

İran da buna misilleme olarak Kuveyt'in de aralarında bulunduğu bölgedeki ABD ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü askeri üsler, tesisler ve diğer hedeflere füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA