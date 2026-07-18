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Kuveyt: İran'ın ülkeye yönelik saldırıların yol açtığı yangınlar kontrol altına alındı

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İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırılarında iki bölgede yangın çıktı. İtfaiye yangınları kontrol altına aldı, bir kişi yaralandı. Can kaybı yaşanmadı.

Kuveyt itfaiyesi, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarının iki farklı bölgede yol açtığı yangınların kontrol altına alındığını duyurdu.

İtfaiye dairesinin ABD merkezli X şirketinin hesabından yapılan açıklamada, İran'ın insansız hava araçları ve füzelerle Kuveyt'i hedef alan saldırıların 2 bölgede yangın çıkardığı belirtildi.

Söz konusu yangınlara müdahale edildiği sırada yeni saldırıların gerçekleşmesi nedeniyle bazı itfaiye çalışanlarının yaralandığına işaret edilen açıklamada, söz konusu saldırılarda petrol sektörü çalışanı bir kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İran saldırılarının yol açtığı yangınların kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, ayrıca İran saldırılarına müdahale sırasında yerleşim alanlarına düşen şarapnellerin 3 yangına yol açtığı paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu yangınların da kontrol altına alındığı ve can kayıplarının yaşanmadığı kaydedildi.

Kuveyt ve Bahreyn başta olmak üzere Körfez'deki bazı Arap ülkeleri, günlerdir hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğine ilişkin açıklamalar yapıyor.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı dün ve bugün yaptığı açıklamalarda, İran'ın saldırılarında iki ayrı elektrik üretimi ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, tesislerde yangın çıktığını ve bazı üretim ünitelerinin tedbir amacıyla devre dışı bırakıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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