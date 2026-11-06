Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Kazma Dağı'ndaki iyot tableti iddiasını reddetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, Kazma Dağı çevresinde iyot tableti dağıtıldığı iddiasını doğrulayan açıklama bulunmadığını belirtti. Kirmanpur, Times'a Bakanlıktan yetkili açıklama yapılmadığını ve atfedilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, "Kazma Dağı çevresinde yaşayanlara iyot tabletleri dağıtılıyor" şeklindeki iddiayı doğrulayacak herhangi bir açıklamanın bulunmadığını ifade etti.

Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsfahan'daki Kazma Dağı yakınlarında yaşayanlara olası nükleer saldırı için iyot tableti dağıtıldığı yönündeki iddialar hakkında açıklama yaptı.

Kirmanpur, " Sağlık Bakanlığından hiçbir yetkili Times'a açıklama yapmadı ve Bakanlığa atfedilen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık sistemi, çocuklara dahi acıması olmayan düşmanın çeşitli senaryolarına ve tehditlerine karşı hazırdır. Savaş hali ilan etmek Sağlık Bakanlığının yetkisinde değildir ve bu şartlarda teyit edilmemiş haberlerin yayılması sorumsuzluktur." ifadelerini kullanırken, iyot tableti dağıtılıp dağıtılmadığı konusunda ise bilgi vermedi.

The Times, İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinin Kazma Dağı çevresindeki halka olası bir nükleer saldırıya karşı iyot tableti dağıtıldığı yönündeki iddiaları kabul ettiğini ve yetkililerin "Evet, iyot dağıtıyoruz. (ABD Başkanı) Trump'a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir." açıklamasında bulunduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA
Bursasporlu Bayramov'dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol

Böylesi görülmedi! Kendi kalesine attığı gole inanamayacaksınız
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi

Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
Rojda Demirer'in çikolata işi şaşırttı! Bir kutusu 4 bin 125 TL

Ünlü oyuncu bu sektörde yer alıyor! Fiyatlar dudak uçuklattı
7. Dünya Medya Zirvesi'nde medya temsilcilerinden işbirliği çağrısı

Pekin'deki zirvede medya temsilcileri işbirliği çağrısı yaptı
Yeni Partili Özlale, bütçe görüşmelerinde Bakan Ersoy'a sırtını döndü

Bütçe görüşmelerine damga vuran görüntü
Adliyede 6,5 milyon liralık zimmet davasında karar

Kadın adliye çalışanının 6,5 milyon liralık vurgununda karar çıktı
Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı11

Gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti

Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri şaşırttı