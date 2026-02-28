Haberler

Saldırıların Siber Cephesi: İran'ın Resmi Haber Ajansı İrna Hacklendi

Güncelleme:
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik sürdürdüğü saldırılarla eş zamanlı olarak, İran'ın resmi haber ajansı İRNA ve bazı medya kuruluşları siber saldırıya uğradı. Yurttaşlara resmi kaynaklardan haber takip etmeleri önerildi.

(ANKARA) - İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar sürerken, ülkenin resmi haber ajansı İRNA'nın ve bazı haber sitelerinin siber saldırıya uğradığı bildirildi.

İran merkezli Tesnim haber ajansında yer alan haberde İRNA ile birlikte bazı medya kuruluşlarının "şiddetli siber saldırılar" sonucu hacklendiği belirtildi. Yurttaşlara haberleri yalnızca resmi kaynaklardan takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, kamu düzeninin korunması amacıyla toplumda kaygı ve paniğe yol açabilecek aceleci davranışlardan kaçınılması istendi.

