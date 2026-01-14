İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: İran'daki Protestolarda Can Kaybı 2 Bin 500'ü Aştı

(ANKARA) - İran genelinde 17 gündür devam eden protestolarda bilanço ağırlaşıyor. İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 500'ü aştığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise yaşananların "ABD ve İsrail destekli bir kışkırtma sonucu olduğunu" belirtti.

İran'da 28 Aralık günü başlayan hükümet protestoları, ülkenin 187 kentinde devam ediyor. Protestolarda şu ana kadar 2 bin 571 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, toplam 614 farklı gösterinin kayıtlara geçtiği bildirildi. Hayatını kaybeden kişiler arasında 18 yaşın altındaki 12 çocuk ve "olaylarla ilgisi bulunmayan" 9 sivil de yer alıyor. Çatışmalarda, 147 güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Şu ana kadar 18 bin 434 kişi gözaltına alınırken, bin 134 kişinin ağır yaralandığı ve "tutukluların itirafçı olmaya zorlandığı" kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan bazı göstericiler ise "protestolara dair sayıların farklılık gösterebileceğini, tüm haberleşme kanallarının uzun süredir karartma altında olduğunu" aktardı.

Sahadaki şiddet dalgası ve artan can kayıpları, Tahran'a yönelik tepkilere neden oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, artan şiddet raporları üzerine İranlı yetkililere "itidal" çağrısında bulunarak "orantısız güç kullanımının durdurulmasını" istedi.

Benzer bir tepki Avrupa kanadından da geldi. Avrupa Birliği yetkilileri tutuklamaları kınarken, Finlandiya dahil bazı Avrupa ülkeleri İranlı büyükelçileri dışişleri bakanlıklarına çağırarak resmi protesto notası verdi.

Arakçi'den ABD ve İsrail'e "kışkırtma" suçlaması

İran Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed El Nahyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Arakçi, "ülkedeki huzursuzluğun ABD ve İsrail destekli kışkırtmaların bir sonucu olduğunu" savundu.

İran halkının dış tehditlere karşı ülkenin egemenliğini ve güvenliğini korumaya kararlı olduğunu belirten Arakçi, "bölgesel istikrar ve iş birliğinin önemli olduğunu" ifade etti.