İran Plakalı TIR Şenkaya'da Devrildi, Şoför Hayatını Kaybetti

İran Plakalı TIR Şenkaya'da Devrildi, Şoför Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada İran plakalı TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kazada şoför hayatını kaybetti.

ERZURUM'un Şenkaya ilçesinde İran plakalı TIR devrildi. Kazada ters dönen aracın şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Şenkaya ilçesi kırsal Akşar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İran plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Ters dönen araçtaki kimliği henüz belirlenemeyen şoför, hayatını kaybetti. Cansız beden Şenkaya Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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