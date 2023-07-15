İran plakalı otobüs motor yangınında demir yığınına döndü

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran plakalı bir yolcu otobüsü motor kısmında çıkan yangın sonucu tamamen yanarak demir yığınına döndü. Sürücü ise elinden yaralandı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, motor kısmından alev alan İran plakalı yolcu otobüsü demir yığınına döndü.

Olay, saat 16.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesine bağlı Topçatan köyü yakınlarında meydana geldi. İran'dan yola çıkan Jafarsadegh Kargar Touji (52) yönetimindeki 97 AA 629 İran plakalı yolcu otobüsünün, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçtikten sonra seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Sürücü otobüsü yolun sağına çekip, yolcuları tahliye ederek alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Doğubayazıt Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Kısa sürede demir yığınına dönen otobüsün sürücüsü Touji, elinden yaralandı. Yaralı sürücünün tedavisi kaldırıldığı Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.