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İran'dan Bölgesel Diplomasi Trafiği

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir ve Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüşerek bölgesel barış ve güvenlik konularını ele aldı. Görüşmelerde istişarelerin sürdürülmesi ve gerilimin tırmanmaması için koordinasyon vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı ayrı ayrı görüşmelerde bölgesel konuları ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, Münir ve Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi ile Münir görüşmesinde, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için istişarelerin ve ortak çabaların sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Katarlı mevkidaşı Al Sani'nin görüşmesinde ise, diplomatik imkanlardan yararlanılmasının ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasını önlemek amacıyla koordinasyonun sürdürülmesinin önemi ele alındı.

Kaynak: AA
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