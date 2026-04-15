İran basını: Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yapılacak görüşmeden sonra müzakerelere ilişkin karar verilecek

İran, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in başkanlığındaki heyet ile yapacağı görüşmenin ardından ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar verecek. Lübnan'daki ateşkesin bu kararda olumlu bir etki yaratabileceği belirtiliyor.

İran'ın, başkent Tahran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in başkanlığındaki üst düzey heyet ile yapılacak görüşmeden sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar vereceği duyuruldu.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın, üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, İran'ın, Munir başkanlığında heyet ile görüşmesinden sonra müzakerelerin sonraki aşamaları için karar alacağı belirtildi.

Buna göre İran, Pakistanlı heyet ile görüşme yapıldıktan sonra gerekli incelemeleri tamamlayıp ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar verecek.

Haberde ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin, İran'ın müzakerelerin sonraki turu için alacağı kararda olumlu bir işaret olacağı belirtilirken, ABD'nin müzakereler öncesi sunulan çerçeveye bağlı kalmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
500

