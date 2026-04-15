İran basını: Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yapılacak görüşmeden sonra müzakerelere ilişkin karar verilecek

İran'ın, başkent Tahran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in başkanlığındaki üst düzey heyet ile yapılacak görüşmeden sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar vereceği duyuruldu.

Haberde ayrıca, Lübnan'daki ateşkesin, İran'ın müzakerelerin sonraki turu için alacağı kararda olumlu bir işaret olacağı belirtilirken, ABD'nin müzakereler öncesi sunulan çerçeveye bağlı kalmasının önemi vurgulandı.