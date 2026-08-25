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Tahran'da diplomatik kazanım: İran-Pakistan görüşmesi

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İranlı yetkili, Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın Tahran ziyaretinin verimli geçtiğini ve ABD müzakerelerinde değerli diplomatik kazanımlar elde edildiğini, sonuçların yakında ortaya çıkacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Enformasyon Ofisi Yardımcısı Mehdi Tebatebai, İran-ABD müzakerelerinin arabulucusu Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in dünkü Tahran ziyaretinde "çok değerli diplomatik kazanımlar" elde edildiğini ve sonuçlarının yakında ortaya çıkacağını ifade etti.

Tebatebai, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir'in ziyaretinin verimli geçtiğini belirtti.

İranlı yetkili, "Medya kaynaklı bazı yanlış spekülasyonların aksine, dost ülke Pakistan ordusunun komutanı Mareşal Asım Münir'in İran'a gerçekleştirdiği ziyaret son derece verimli geçti ve çok değerli diplomatik kazanımlar elde edildi. Bu ziyaretin sonuçları ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasındaki müzakerelerin arabulucusu Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir, dün Tahran'ı ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile bir araya gelmişti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi de görüşmeler sonrası sosyal medyadan paylaştığı mesajında, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile ABD ve İran arasındaki gerilimin yanı sıra Orta Doğu'daki durumun

ele alındığı görüşmenin "olumlu ve verimli" geçtiğini ve "önemli ilerleme kaydedildiğini" ifade etmişti.

Kaynak: AA
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