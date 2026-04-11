Haberler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "İran'ın 10 maddelik önerisi Pakistan'a iletildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'daki müzakerelere dair önemli açıklamalarda bulundu ve ülkesinin 10 maddelik önerisini Pakistan'a ilettiğini duyurdu.

Sözcü Bekayi, Pakistan'da İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin devam ettiğini belirten Bekayi, "İran'ın 10 maddelik önerisi Pakistan'a iletildi. Diplomasi alanından başı dik şekilde çıkmayı umuyoruz." dedi.

Bekayi, diplomatik faaliyet yürüttüklerini ancak askeri olarak da teyakkuzda olduklarını vurgulayarak, olası ateşkes ihlallerini de yakından takip ettiklerini ve Lübnan'da bulunan İran Büyükelçiliği ile irtibat halinde olduklarını belirtti.

İran devlet televizyonu ise Tahran'ın Pakistan aracılığıyla yapılan görüşmelerde "kırmızı çizgilerini" belirlediğini ve bu çizgilerin, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, savaş tazminatları, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasıyla ilgili bölgelerde gerçek ve istikrarlı bir ateşkes olduğunu" aktardı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

