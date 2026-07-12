İran Medyası: İran, Ortadoğu'daki ABD Hedeflerine Bir Dizi Saldırı Düzenledi

TAHRAN, 12 Temmuz (Xinhua) -- İran, Ortadoğu'daki ABD hedeflerine yönelik bir dizi saldırı düzenledi.

İran devlet televizyonu Press TV'nin pazar günü aktardığına göre, saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar hedef alınırken Bahreyn'de de sirenler çaldı.

BAE Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı devreye girdiği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, halkı sükuneti korumaya ve en yakın güvenli yerlere gitmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua