İran ordusu: Önümüzdeki savaş günlerinde daha modern silahlar kullanacağız

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ilerleyen günlerde ABD-İsrail hedeflerine karşı daha modern silahlar kullanacaklarını söyledi.

Ekreminiya, devlet televizyonunda katıldığı bir programda konuştu.

ABD-İsrail'in ülkesine açtığı savaş sonrası İran'ın karşılık vermesiyle "ABD'nin varlığına dayalı bölgesel düzenin çöktüğünü "söyleyen Ekreminiya, şunları kaydetti:

"Çünkü bu düzenin altyapısının çoğu yok edildi ve Amerikalılar buralardaki varlıklarını bile koruyamadılar. Arap ülkeleri de bunu anladı ve Allah'ın izniyle, savaştan sonra elbette Amerika'nın varlığı olmadan yeni bir bölgesel düzen kuracağız."

Tuğgeneral Ekreminiya, "saldırılara karşılık vermeye devam edeceklerini ve şehitlerin intikamını alacaklarını" belirterek, "Önümüzdeki savaş günlerinde daha modern silahlar kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
