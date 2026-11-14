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İran ordusu Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerinin mayına çarpıp alev aldığını duyurdu

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İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Devlet televizyonu ise yangının Hürmüzgan'ın Sirik kenti açıklarında kaçak yakıt aktarımı sırasında çıktığını, Sirik Kaymakamlığı kaçakçıların kaçtığını bildirdi.

İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bir petrol tankerinin daha deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Birimi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın doğu kesiminin kontrolünün tamamen Deniz Kuvvetlerinin kontrolü ve gözetimi altında olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Takip sistemlerini kapatan ve yasak bölgelerde seyreden gemilerin kaderi yangın ve patlamalardır."

İran devlet televizyonunda yer alan haberde, Hürmüzgan eyaletinin Sirik kenti açıklarında kaçak yakıtın bir gemiye aktarılması sırasında yangın çıktığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sirik Kaymakamlığı, bir gemiden diğerine kaçak akaryakıt aktarılması sırasında yangın çıktığını, kaçakçıların tekne ile olay yerinden kaçtığını belirtti.

İran'dan sabah saatlerinde yapılan başka açıklamada da bir tankerin mayına çarparak alev aldığı duyurulmuştu.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
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