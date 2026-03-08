Haberler

İran ordusu: Hayfa ve Tel Aviv ile Kuveyt'teki Amerikan üsleri ve hedeflerini vurduk

Güncelleme:
İran ordusu, kamikaze insansız hava araçlarıyla Hayfa ve Tel Aviv ile Kuveyt'teki Amerikan üsleri ve hedeflerini vurduğunu duyurdu.

İran ordusu, kamikaze insansız hava araçlarıyla Hayfa ve Tel Aviv ile Kuveyt'teki Amerikan üsleri ve hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının İran ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hava ve Deniz Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının Hayfa ve Tel Aviv'deki ABD ve İsrail hedeflerini ve Kuveyt'teki Amerikan merkezlerinu ve üslerini hedef aldığını bildirdi.

Açıklamada, "Son birkaç saat içinde ordunun hava ve deniz kuvvetleri, insansız hava aracı operasyonları gerçekleştirerek ve çeşitli türde imha edici insansız hava araçları kullanarak Hayfa ve Tel Aviv'deki belirlenmiş noktalara ve ayrıca Kuveyt'teki Arifcan Kampı'ndaki Amerikan merkezlerine ve üslerine saldırılar düzenledi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda mühimmat ve teçhizat depoları, savunma mevzileri, sinyal istihbaratı toplama merkezleri ve toplanma noktalarının vurulduğu iddia edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
