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İran Ordusu Genel Komutanı Hatemi, Hürmüz'de tam kontrolü ve kısıtlı geçişi duyurdu

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İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduklarını ve geçişlerin çok kısıtlı olduğunu söyledi. Hatemi, boğaza koordinasyonsuz girmeye çalışan gemilerin mayına çarptığını veya hedef alındığını belirtti.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, Hürmüz Boğazı'nda tam kontrole sahip olduklarını belirterek boğazdaki geçişlerin çok kısıtlı olduğunu belirtti.

Mehr Haber Ajansına göre, Hatemi, başkent Tahran'da katıldığı bir programda Hürmüz Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yaptı.

Hatemi, Hürmüz Boğazı'nın batıdan Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, doğu ile Umman Denizi yönünden ise İran Ordusu Donanması tarafından kontrol altına alındığını vurgulayarak, boğazın açık olduğuna ilişkin açıklamaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Boğazda tam kontrole sahip olduklarını ifade eden Hatemi, "Hiçbir düşman gemisi bugüne kadar Umman Denizi'ne girmeye cesaret edemedi. Gelen 3 gemi de art arda saldırıların hedefi oldu." dedi.

Hatemi, kararlı durduklarını, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin çok kısıtlı olduğunu belirterek, İran ile koordinasyona girmeden boğazı geçmeye çalışan çok sayıda geminin ya mayına çarptığını ya da hedef alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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