İran'dan ABD'ye Sert Uyarı: Yeni Cepheler Açılacak

Güncelleme:
İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Ekreminiya, başkent Tahran'daki Veliasr Meydanı'nda yaptığı konuşmada ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine cevap verdi.

İran milletine ve ülkenin yasal haklarına saygı gösterilmesinin "düşman" için tek çıkış yolu olduğunu söyleyen Ekreminiya, "Düşman yine akılsızca davranıp Siyonist rejimin (İsrail'in) tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak." ifadesini kullandı.

Ekreminiya, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetine işaret ederek, boğazın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını belirtti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin ateşkes sürecini de savaş süreci gibi değerlendirdiğini ve hazırlık yaptığını ifade eden Ekreminiya, ülkesinin kuşatma altına alınamayacağını söyledi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
