İran basınına göre Tahran, nükleer tesislere saldırı sonrası NPT'den çekilmeyi değerlendiriyor

İran'ın, ABD-İsrail'in nükleer tesislere devam eden saldırıları nedeniyle Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeyi gündemine aldığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran'da Meclis ve güvenlik kurumları NPT'den muhtemel çekilmeyi gündeme aldı.

Haberde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) anlaşmaya göre, İran'ın barışçıl nükleer teknoloji ve aksesuarlarını kullanmasını koruyacak ve destekleyecek koşullar sağlaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Buna karşılık UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin ABD-İsrail'i "İran'ın nükleer tesislerine karşı nükleer silah kullanmaya dolaylı olarak teşvik ettiği" savunuldu.

ABD-İsrail'in nükleer tesislere saldırılarının devamı ve UAEA'nın bu saldırılara karşı kınama açıklaması dahi yapmamasının, İran için NPT'de kalma gerekçelerini ortadan kaldırdığı belirtildi.

Haberde ayrıca, "NPT'den ayrılmak nükleer silahlara doğru ilerlemek anlamına gelmez aksine ABD ve İsrail'in UAEA müfettişleri kılıfı altında yürüttüğü casusluk faaliyetlerinin devam etmesini engellemek anlamına gelir." ifadelerine yer verildi.

UAEA Başkanı Grossi, Amerikan CBS News'in Face The Nation programında, "Nükleer savaş olmadığı ve akıl almaz bir şekilde yıkıma yol açmadığı sürece hiçbir savaş İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldıramaz. Umarız böyle bir durum olmaz." demişti.

İranlı yetkililer de Grossi'yi "ABD ve İsrail'in ülkedeki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları kınamak yerine İran'ın meşru nükleer faaliyetlerini yok etmenin yolunu göstermekle" suçlamıştı.