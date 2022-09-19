İran: New York'ta ABD'li yetkililerle ikili diyaloğa girilmeyecek
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 5 gün sürecek New York ziyaretinde ABD'li yetkililerle ikili diyaloğa girilmeyeceğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 5 gün sürecek New York ziyaretinde ABD'li yetkililerle ikili diyaloğa girilmeyeceğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.
Kaynak: AA / Eisa Mohammadi - Güncel