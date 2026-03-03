Haberler

İran: Natanz'daki nükleer tesiste radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmedi

Güncelleme:
İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD-İsrail'in saldırılarında pazar günü iki kez hedef alınan Natanz'daki nükleer tesiste radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmediğini bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "Amerikan ve Siyonistlerin Natanz'da Şehit Ahmedi Ruşen Nükleer Kompleksi'ne 1 Mart pazar günü düzenlediği saldırının ardından yapılan teknik incelemeler ve izlemeler, radyoaktif madde sızıntısı tespit edilmediğini göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, dün yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in Natanz'daki nükleer tesise iki kez saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
