Haberler

Wall Street Journal: İran, arabuluculara silah stoklarının "tükenmeye yakın bile olmadığını" bildirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD basınında yer alan haberlere göre, İran yönetimi müzakerelerde geri adım atmadığını ve silah stoklarının tükenmediğini bildirdi. Tahran, müzakerelerde Pakistan aracılığıyla elde edilen bilgileri de paylaştı.

ABD basınında, İran'ın müzakerelerde "geri adım atmadığı", ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı silah stoklarının "tükenmeye yakın bile olmadığını" bildirdiği iddia edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD-İran arası müzakerelere dair bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberinde, Tahran yönetiminin müzakere sürecinde "sert tutum sergilediği" aktarıldı.

Haberde, İran yönetiminin, arabuluculuk sürecini yönlendiren Pakistan'a, yürütülen müzakerelerde "geri adım atmadığı ve müzakere sürecini kazandığını" belirttiği kaydedildi.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı "silah stoklarının tükenmeye yakın bile olmadığını" ilettiği aktarılan haberde, cephaneliğinde 15 bin füze ve 45 bin insansız hava aracı (İHA) bulunduğu bilgisini verdiği yer aldı.

WSJ haberinde "Arabulucular (yetkililer), söz konusu rakamların muhtemelen abartılı olduğunu ancak bu süreçte İran'ın kararlı müzakere pozisyonunu yansıttığını belirtiyor." ifadesi kullanıldı.

Trump'ın tehdidi

Trump, bugün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

''Keşke onlara gitseydim, en azından vefasızlık görmezdim!''
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim