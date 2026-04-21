İran medyası: İran yarın müzakereler için Pakistan'a gitmeyeceğini ABD'ye iletti

İran'ın, müzakere heyetinin yarın Pakistan'a gitmeyeceği yönündeki kararını ABD'ye ilettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran, müzakereler için Pakistan'a heyet göndermeyeceğini ABD'ye iletti.

Buna göre, İran'ın çeşitli nedenlerle müzakerelerin ikinci turu için çarşamba günü Pakistan'da bulunmama kararının kesinleştiği ve söz konusu kararın Pakistan aracılığı ile ABD'ye iletildiği belirtildi.

İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda ateşkesin ilk günden itibaren sürekli ihlal edildiğini ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasının da savaş girişimi olduğunu ve yine ateşkesi ihlal anlamı taşıdığını vurgulamıştı.