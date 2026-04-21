İran medyası: İran yarın müzakereler için Pakistan'a gitmeyeceğini ABD'ye iletti

İran, müzakereler için Pakistan'a heyet göndermeme kararı aldığını ABD'ye iletti. İranlı yetkililer, ateşkesin ihlallerine ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki deniz ablukasına dikkat çekti.

İran'ın, müzakere heyetinin yarın Pakistan'a gitmeyeceği yönündeki kararını ABD'ye ilettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran, müzakereler için Pakistan'a heyet göndermeyeceğini ABD'ye iletti.

Buna göre, İran'ın çeşitli nedenlerle müzakerelerin ikinci turu için çarşamba günü Pakistan'da bulunmama kararının kesinleştiği ve söz konusu kararın Pakistan aracılığı ile ABD'ye iletildiği belirtildi.

İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda ateşkesin ilk günden itibaren sürekli ihlal edildiğini ve ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı deniz ablukasının da savaş girişimi olduğunu ve yine ateşkesi ihlal anlamı taşıdığını vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu

İRAN da ABD de Pakistan'la ilgili kararını verdi
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

3 ülke hava sahasını kapattı, devlet başkanının ziyareti iptal oldu
Tarihi yapıda tepki çeken halay

2 bin yıllık yapıda skandal görüntüler
Bomba iddia: Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi

Cezaevinden adayını belirledi: Ben olamıyorsam o olsun

Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü

Asya ülkesini sarsan olay! Tatbikatta çok sayıda asker öldü
Tayvan lideri Lai, 3 ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle Afrika ziyaretini erteledi

3 ülke hava sahasını kapattı, devlet başkanının ziyareti iptal oldu
12 yıllık sır çözüldü, öz kızını öldüren anne ve üvey kardeşi tutuklandı

17 yaşındaki Fatma'nın ölümünün ardından en yakınları çıktı
Galatasaray'a 700 milyon dolarlık devasa gelir

Süper Lig devine 700 milyon dolarlık devasa gelir