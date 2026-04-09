İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek

Ateşkesin kırılganlığı sürerken İran, barış görüşmeleri için heyetini Pakistan’a gönderme kararı aldı. İran, ihlallere askeri yanıt vermeye hazır olduğunu belirtirken, Pakistan’ın devreye girmesiyle sürecin diplomasiye taşındığını açıkladı ve ABD’ye İsrail’i durdurma çağrısı yaptı.

ABD-İsrail-İran savaşının 41. gününde ateşkesin kırılganlığı sürerken, İran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, barış görüşmeleri için müzakere heyetinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gideceğini duyurdu.

"İHLALLERE YANIT VERECEKTİK AMA..."

İranlı yetkili, ateşkes ihlallerine karşılık vermeye hazırlandıklarını ancak Pakistan’ın araya girmesiyle sürecin diplomasiye yöneldiğini ifade etti.

"ABD, İSRAİL’İ DURDURMALI"

Açıklamada, ABD’ye de çağrıda bulunularak İsrail’in özellikle Lübnan’a yönelik saldırılarının önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Olgun Kızıltepe
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti
Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı