İran: Müzakere heyetimiz barış görüşmeleri için İslamabad'a gidecek
Ateşkesin kırılganlığı sürerken İran, barış görüşmeleri için heyetini Pakistan’a gönderme kararı aldı. İran, ihlallere askeri yanıt vermeye hazır olduğunu belirtirken, Pakistan’ın devreye girmesiyle sürecin diplomasiye taşındığını açıkladı ve ABD’ye İsrail’i durdurma çağrısı yaptı.
ABD-İsrail-İran savaşının 41. gününde ateşkesin kırılganlığı sürerken, İran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, barış görüşmeleri için müzakere heyetinin Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gideceğini duyurdu.
"İHLALLERE YANIT VERECEKTİK AMA..."
İranlı yetkili, ateşkes ihlallerine karşılık vermeye hazırlandıklarını ancak Pakistan’ın araya girmesiyle sürecin diplomasiye yöneldiğini ifade etti.
"ABD, İSRAİL’İ DURDURMALI"
Açıklamada, ABD’ye de çağrıda bulunularak İsrail’in özellikle Lübnan’a yönelik saldırılarının önlenmesi gerektiği vurgulandı.