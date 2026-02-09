Haberler

İran Dışişleri Bakanı, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla "Umman'daki dolaylı müzakereleri" görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır ve Suudi Arabistan mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaparak, Umman'daki dolaylı müzakereler hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve ABD'nin niyetleri konusunda güvensizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile "Umman'daki dolaylı müzakereler" hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erakçi, İran ile ABD arasında Umman'da yürütülen dolaylı müzakereler hakkında mevkidaşlarına bilgi verdi.

Görüşmede, müzakere görüşmelerini "iyi bir başlangıç" olarak değerlendiren Erakçi, ABD tarafının niyet ve hedeflerine yönelik güvensizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ise, Umman'daki görüşmeleri memnuniyetle karşıladıklarını ve bölgesel sorunların çözülmesi için söz konusu görüşmelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'yi sarsan istifanın ardından meclis üyelerinden ortak açıklama: Kabul edilemez buluyoruz

CHP'yi sarsan istifa sonrası ne yapacaklarını resmen duyurdular
RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı

Süper Lig şampiyonu, yeni sezonun ilk transferini yaptı
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Boğaziçi Üniversitesi karıştı
CHP'yi sarsan istifanın ardından meclis üyelerinden ortak açıklama: Kabul edilemez buluyoruz

CHP'yi sarsan istifa sonrası ne yapacaklarını resmen duyurdular
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı

Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı

İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Nüfusu öyle böyle değil