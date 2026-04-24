İran: Hürmüz Boğazı zaferin belgesidir
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetlerine ilişkin, "Hürmüz Boğazı zaferimizin belgesidir." dedi.
Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.
"Hürmüz Boğazı zaferimizin belgesidir." diyen Azizi, "Tengsiri ve Devrim Muhafızları Ordusu şehitlerinin kanıyla pazarlık yapmayız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba