İran Meclisi, İİT Yolsuzlukla Mücadele İşbirliği Anlaşması'na katılım tasarısını onayladı

İran Meclisi, ülkenin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Yolsuzlukla Mücadele İşbirliği Anlaşması'na katılımını onayladı. Meclis, 290 üyeden 186'sının oyuyla tasarıyı kabul etti.

İran resmi haber ajansına göre, Meclis, İran'ın İİT'nin Yolsuzlukla Mücadelede İşbirliğine İlişkin Mekke Sözleşmesi'ne katılımına dair yasa tasarısını kabul etti.

Meclis genel kurulunda yapılan oturumda söz konusu tasarıya ilişkin Yargı ve Hukuk Komitesi raporu ele alındı. Ardından yapılan oylamada tasarı, 290 kişilik Meclis'te 186 milletvekilinin oyuyla onaylandı.

Kabul edilen tek maddeye göre, İran hükümeti, İİT üyesi ülkelerin yolsuzlukla mücadelede kolluk kuvvetleri arasında işbirliğini düzenleyen Mekke Sözleşmesi'ne katılmaya yetkilendirildi.

Ayrıca katılım belgelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğine sunulacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
