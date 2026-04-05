İran Parlamento Başkanı, Trump'ın "pervasız hamlelerinin tüm bölgenin yanmasına" neden olacağını söyledi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın "pervasız hamlelerinin tüm bölgeyi ateşe atacağını" belirtti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında açıklamada bulundu.

"Tek gerçek çözüm İran halkının haklarına saygı göstermek ve bu tehlikeli oyuna son vermektir." diyen Kalibaf, "Sizin pervasız hamleleriniz, ABD'yi, her aile için gerçek bir cehenneme dönüştürüyor ve Netanyahu'nun emirlerine uymaktaki ısrarınız tüm bölgeyi ateşe atacak." ifadesini kullandı.

Kalibaf ayrıca, "Yanlış yapma! Savaş suçlarıyla hiçbir şey elde edemezsin." uyarısında bulundu.