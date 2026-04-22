İran: "Tam ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği zaman anlamlı olur"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Trump'ın ateşkesi uzatmasına yanıt vererek, tam bir ateşkesin deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmadığı sürece anlamlı olacağını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile varılan ateşkesi uzattığını ilan etmesine ilişkin, "Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği zaman anlamlı olur." dedi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın ağır ateşkes ihlalleriyle açılmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Kalibaf, şunları aktardı:

"Tam bir ateşkes, deniz ablukası ve dünya ekonomisinin rehin alınmasıyla ihlal edilmediği ve Siyonistlerin tüm cephelerde savaş kışkırtıcılığının durdurulduğu zaman anlamlı olur."

Kalibaf ayrıca, "Askeri saldırganlıkla hedeflerine ulaşamadılar, zorbalıkla da ulaşamayacaklar. Tek yol, İran halkının haklarının kabul edilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
