Haberler

İran Meclis Başkanı Kalibaf: "İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile müzakerelerin halkın haklarını tanımak dışında bir yol bırakmadığını belirtti. 14 maddeden oluşan bir çerçeve ile müzakerelerin sürecine dair açıklama yaptı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesi ile ABD arasında müzakere sürecine ilişkin, "14 maddede belirtildiği üzere, İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran ile ABD arasında müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı.

"14 maddede belirtildiği üzere, İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok." ifadelerini kullanan Kalibaf, "Diğer tüm yaklaşımlar tamamen sonuçsuz kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalibaf ayrıca, "Ne kadar gecikirlerse ABD'li vergi mükellefleri kendi ceplerinden o kadar fazla masraf yapacak." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Acun Ilıcalı, 300 milyon Euro kazanmanın 1.5 saat uzağında

1.5 saatte 300 milyon Euro kazanacak
İran'dan Trump'a 'Çin' uyarısı: Asla Pekin'e zafer edasıyla gireceğini sanma

Hamaney'in sağ kolundan Trump'a "Çin" uyarısı: Asla Pekin'e...
Uzak Şehir’in Fidan’ını gerçek hayatta görenler 'Yok artık' diyor

Kim olduğunu öğrenenler ufak çaplı bir şok geçiriyor
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi

Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Uğur Uçar maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor

Maç sonunda deliye döndü: Hakemler bir şehrin kaderiyle oynuyor
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı