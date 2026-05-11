İran Meclis Başkanı Kalibaf: "İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesi ile ABD arasında müzakere sürecine ilişkin, "14 maddede belirtildiği üzere, İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok." ifadelerini kullandı.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran ile ABD arasında müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı.

"14 maddede belirtildiği üzere, İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok." ifadelerini kullanan Kalibaf, "Diğer tüm yaklaşımlar tamamen sonuçsuz kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalibaf ayrıca, "Ne kadar gecikirlerse ABD'li vergi mükellefleri kendi ceplerinden o kadar fazla masraf yapacak." yorumunu yaptı.