İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan, Axios'un "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına alaycı yalanlama

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD medyasında yer alan İran ile ABD'nin anlaşmaya yakın olduğuna dair iddiaları alaycı bir dille yalanlayarak, geleneksel haber kaynaklarını eleştirdi.

Kalibaf, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, daha önce de bir çok kez "anlaşma yakın" haberleri yapan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık demeç verdiği Amerikan "Axios" platformundaki haberi alaycı bir dille reddetti.

Sosyal medyada doğrulanmamış ve kaynaksız iddialarla alay etmek için kullanılan ve kabaca ""Bana güven kardeşim" anlamına gelen "Source: Trust Me Bro" ifadesine gönderme yapan Kalibaf, Axios'un haberi için İngilizce "sahte", "uydurma" anlamına gelen "faux" kelimesine atıfla "Fauxios Operasyonu" değerlendirmesi yaptı.

Axios, dün ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, İran ile ABD'nin savaşı sona erdirmek için mutabakat zaptı imzalamaya yakın olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
